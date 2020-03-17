Москва, , 20:14 — REGNUM Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Документ, принятый 13 марта, сегодня, 17 марта, был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что индексация социальных пенсий была анонсирована ещё 19 февраля Министерством труда и социальной защиты.

Согласно тексту постановления, коэффициент индексации составит 1,061. То есть пенсии увеличатся на 6,1%.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил, что индексация затронет почти 4 млн граждан.

На эту индексацию потребуется 21,7 млрд рублей.