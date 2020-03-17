Вена, , 19:59 — REGNUM Аивасообщение Австрии с Россией и рядом других стран прекращается с 18 марта, сообщает 17 марта Kronen Zeitung.

Соответствующее заявление сделал австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер. Эта мера вводится в связи с пандемией вируса COVID-19.

Нехаммер «Авиасообщение с Великобританией, Украиной, Россией, Нидерландами будет прекращено в ночь на среду».

Министр напомнил, что страна уже приостановила авиационное сообщение с Испанией, Францией и Швейцарией.

Напомним, в Австрии зарегистрировано 1211 случаев заражения новым коронавирусом, причём четыре — с летальным исходом.

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