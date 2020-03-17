Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Американская гражданская авиация почти остановила работу из-за эпидемии вируса COVID-19, сообщил 17 марта журналистам министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин.

Мнучин «Это хуже, чем 11 сентября. Авиационная отрасль практически остановилась».

Напомним, 11 сентября 2001 г. террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели в США четыре теракта с использованием пассажирских авиалайнеров. В результате погибли 2977 человек.

Воздушное пространство Штатов было закрыто на несколько дней, но и после открытия было зафиксировано сильное падение коммерческого воздушного трафика: пассажиропоток снизился на пятую часть.

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