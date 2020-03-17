Курган, , 19:43 — REGNUM Курганской области Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на 2021−2022 годы в размере более 122 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

На эти деньги расселят 141 жилое помещение, условия проживания улучшат 253 человека.

Ранее Курганской области было одобрено выделение из Фонда содействия реформированию ЖКХ более 302 млн рублей. Средства направят на расселение 315 жилых помещений, где проживают 780 человек.