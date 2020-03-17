Подгорица, , 19:24 — REGNUM Правительство Черногории примет ряд мер по оказанию чрезвычайной помощи бизнесу, который был вынужден почти полностью остановиться из-за принятых чрезвычайных действий для недопущения распространения коронавируса в стране.

Комплекс мер огласят 19 марта, по ожиданиям экспертов должен включать освобождение компаний от налогов и взносов.

Пока министерство экономики не ответило на вопросы сми, будут ли и какие меры предпринимать правительство для компенсации и оказания помощи компаниям (а также работникам этих фирм), которым пришлось прекратить свою обычную деятельность.

Напомним, что с 16 марта Черногория практически полностью ушла на карантин — закрыты школы, детские сады, магазины (кроме продовольственных), бары, рестораны, ночные клубы, спортивные клубы, отменены все массовые мероприятия.