Подгорица, , 19:18 — REGNUM Правительство Черногории в комплексе мер по противодействию коронавирусу остановило все пассажирские международные перевозки.

С 17 марта все рейсы отменила национальная авиакомпания Montenegro airlines, приостановлены автобусные и железнодорожные международные пассажирские перевозки. На пограничных переходах пропускают только граждан страны или имеющих вид на жительство и грузовики с товарами.

Напомним, что по состоянию на 17 марта в Черногории не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.