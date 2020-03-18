Гётеборг, Швеция, , 08:12 — REGNUM Руководство акционерного общества Volvo приняло решение закрыть с 16 марта один из своих заводов, расположенный в городе Гётеборг. Об этом 17 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Производство по видимости будет приостановлено минимум на 15 дней. Это довольно крупный завод и он очень для нас важен», — заявил пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.

Автомобильный концерн Volvo является крупнейшим предприятием Швеции, насчитывающим примерно 25 тысяч сотрудников по всей стране. На закрытом заводе в Гётеборге производились грузовые автомобили.

По словам Класа Элиассона, фирма не собирается в сложившейся ситуации увольнять своих сотрудников; речь идет о временном неоплачиваемом отпуске, и Volvo соблюдает законодательство, регулирующее трудовые отношения в этой области.

На вопрос журналиста Sveriges Radio о том, собирается акционерное общество закрывать другие заводы в Швеции, пресс-секркетарь Volvo ответил следующим образом: «В данный момент мы следим за развитием ситуации. Наш концерн это крупная промышленная система, все элементы которой тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга».

Кроме того, сообщается, что Volvo уже закрыл 4 своих завода во Франции и 1 завод в Генте. Как заявил Элиассон, прекращение деятельности этих предприятий оказало серьезное влияние и на работу завода Volvo в Гётеборге.