Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Индексы Уолл-стрит уверенно и быстро растут в ходе торгов 17 марта на бирже в Нью-Йорке.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 919,34 пункта (4,55%), до 21 107,86 пункта, индекс S&P 500 вырос на 155,37 пункта (6,51%), до 2541,53 пункта, индекс Nasdaq вырос на 464,65 пункта (6,73%), до 7369,24 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта основные индексы Уолл-стрит упали примерно на 12−13%, день торгов стал самым худшим с «черного понедельника» 1987 года.

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