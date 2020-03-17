Москва, 17 марта 2020, 19:00 — REGNUM Во вторник, 17 марта, стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Цифровой прорыв» — крупнейшее командное соревнование в сфере информационных технологий. Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства. В 2019 году участниками конкурса стали свыше 66 тысяч человек, а в финал конкурса вышли более 3 тысяч участников.
Сейчас, согласно индексу «Цифровая Россия», уровень проникновения «цифры» в регионы превышает 60%, а в наиболее продвинутых — перевалил за 75%. Одновременно с этим доля IT-специалистов составляет лишь 2,44% от занятого населения. И в будущем потребность в ИТ-специалистах продолжит только расти.
Участником конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ. В соревнованиях могут принять участие программисты, инженеры, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, специалисты в области data science, менеджеры проектов, дизайнеры программного обеспечения, аниматоры, гейм-дизайнеры, специалисты по UX/UI и прочие специалисты IT-отрасли.
Кроме соревновательной составляющей, программа финала будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.
Участники получат широкий выбор возможностей: стажировки, трудоустройства, менторская поддержка при разработке проектов, образовательная программа, денежные призы. Общий призовой фонд во втором сезоне конкурса составит 40 миллионов рублей.
Формировать кейсы будут государственные и коммерческие партнеры конкурса, в числе которых госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», провайдер платежных и финансовых сервисов QIWI.
Конкурс пройдет в несколько этапов:
Первый — подача заявки и регистрация;
Второй — онлайн-тестирование на предмет цифровой грамотности на наличие базовых знаний и навыков, необходимых для специалистов в IT-секторе.
Участники, которые успешно пройдут онлайн-тестирование, перейдут к третьему этапу — им предстоит объединиться в команды и принять участие в 8 очных региональных отборочных хакатонах.
Во время регионального этапа команды смогут консультироваться у экспертов, предоставленных партнерами конкурса. Кейсы будут представлять собой расширенные описания проблемных ситуаций, а не технических описаний конкретных задач. Такой подход позволит участникам применить творческие навыки при разработке цифровых сервисов и представить максимально эффективные решения. В рамках регионального этапа будут отобраны лучшие команды, которые получат приглашение на финальный хакатон.
Финал проекта, как и в прошлом сезоне, пройдет в формате 48-часового хакатона, который соберет 1500 конкурсантов. Кроме соревновательной составляющей, программа будет включать образовательную часть (воркшопы и мастер-классы), а также специальную и деловые программы для амбассадоров, партнеров и экспертов.
В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и лучшие российские школьники, которые будут отобраны Кружковым движением НТИ по итогам Олимпиады НТИ и через другие конкурсные механики, включая конкурс компетенций «Талант 2035».
Контент-оператор конкурса в 2020 году — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Ассоциация объединяет свыше 100 технологических компаний и экспертов, представляет интересы отрасли в органах власти, привлекает внимание государства к проблемам развития Рунета, поддерживает образовательные и научные проекты в IT-отрасли.
По итогам конкурса будут созданы цифровые профили участников и команд. Цифровые профили проектных команд, состоящие из кратких портфолио, станут удобным инструментом для компаний-партнеров в поиске команд-разработчиков. Цифровые профили участников, состоящие из персонального рейтинга по результатам ассесмента и образовательной программы, помогут потенциальным работодателям найти необходимых специалистов, построить личную траекторию профессионального развития участника.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».