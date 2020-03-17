Тбилиси, , 18:56 — REGNUM Растаможка автомобилей в Грузии, которую автоимпортеры должны были осуществить до 1 апреля 2020 года, будет перенесена до 1 сентября текущего года. Соответствующее решение министерство финансов Грузии приняло 17 марта, после заседания межведомственной координационной комиссии по превенции коронавируса, говорится в сообщении минфина.

Причиной такой льготной меры в министерстве называют стремление поддержать бизнесменов, занимающихся импортом или реэкспортом автомобилей, в сложившихся в связи с коронавирусом условиях.

«Согласно приказу министра финансов, меры ответственности и санкции не будут применены к тем лицам, которые не сумеют в течение 90 дней осуществить реэкспорт автомобилей, завезенных до 1 апреля 2020 года, если реэкспорт или обращение этого автомобиля в таможенные процедуры будет произведено до 1 сентября 2020 года», — говорится в сообщении минфина.

Эта льгота коснется владельцев около 38 000 автомобилей, а сумма отсроченных налогов составит до 50 миллионов лари.

Как сообщил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария, страна перешла от стадии сдерживания распространения коронавируса к стадии его распространения, а это значит, что число зараженных будет расти. Грузия уже закрыла автомобильное сообщение со всеми соседними странами, чтобы предотвратить распространение вируса. С 18 марта в Грузии будет прекращено движение городских и междугородних микроавтобусов. Принимаются другие меры по обеспечению безопасности населения.

На данный момент в Грузии пока фиксируется 34 случая коронавируса, но специалисты не исключают, что в дальнейшем рост инфицированных неотвратим.