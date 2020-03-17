Нью-Йорк, США, , 18:47 — REGNUM Фондовый рынок США постепенно восстанавливается от крушения прошлой сессии в ходе торгов на Уолл-стрит 17 марта.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 456,77 пункта (2,26%), до 20 645,29 пункта. Тем не менее, в начале сессии промышленный индекс уходил в «красную зону» до 19 882,26 пункта.

Другие основные индексы американского рынка, Nasdaq и S&P, прибавили почти 4% — Nasdaq вырос на 270,81 пункта (3,92%), до 7175,41 пункта, S&P вырос на 88,84 (3,72%), до 2475,00 пункта.

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