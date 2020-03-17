Тбилиси, , 18:42 — REGNUM Правительство Грузии призывает владельцев торговых сетей Грузии не пользоваться создавшейся в стране и мире ситуацией в связи с коронавирусом, не создавать ажиотаж и искусственно не завышать цены.

Ситуация в стране и текущие вопросы, связанные с выполнением решений правительства по превенции коронавируса, обсуждались на встрече министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили с представителями крупных компаний — дистрибьюторов и импортеров. На встрече также присутствовали руководитель Службы доходов Леван Какава и бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили.

Главной темой встречи были финансовые и логистические вопросы, в том числе наличие запасов продовольствия и предметов первой необходимости, а также сохранение цен на товары в новых условиях. Министр экономики предупредила бизнесменов, что правительство будет строго контролировать процессы, в том числе в сфере ценообразования.

«Мы обсудили все финансовые и логистические вопросы, в которых мы можем оказать компаниям помощь. Но взамен мы строго требуем, чтобы запасы пополнялись бесперебойно и быстро. Нам пообещали, что проблем в этом направлении не будет. Главной темой были цены. Мы призвали торговые центры не пользоваться создавшейся ситуацией, ажиотажным спросом. Мы будем строго контролировать все процессы», — заявила министр экономики.

Как сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, страна перешла от стадии сдерживания распространения коронавируса к стадии его распространения, а это значит, что число зараженных будет расти. В этих условиях правительство ввело новые ограничения, с 18 марта запрещает движение городских и междугородних автобусов, дополнительные меры безопасности принимает в функционирующем транспорте — метрополитене и автобусах. В Грузии также прекратили прием посетителей объекты общественного питания, которые, согласно решению правительства, перешли на сервис доставки продукции населению. Решением правительства прекращают работу спа-центры и спортзалы. Уже несколько недель в стране не функционируют учебные заведения всех уровней. Сократили объемы работы и обслуживания населения банки, а также приемные различных государственных структур, в том числе Дома юстиции.