Москва, , 18:34 — REGNUM Банк России понизил официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на среду, 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара понижен на 23,66 копейки — до 73,8896 рубля, курс евро снижен на 44,15 копейки, до 82,3056 рубля.

Ранее сегодня курс доллара на Московской бирже поднимался выше 75 рублей. На текущий момент доллар торгуется на уровне 74,80 рубля, что на 14 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Евро стоит 82,09 рубля, что на 1 рубль 32 копейки ниже вчерашнего показателя.