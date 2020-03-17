Москва, 17 марта 2020, 18:19 — REGNUM Фондовый рынок США падает, и это результат выбора, который сделали элиты США. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.
По мнению экономиста, всё должное случится, но не планово, а по-дикому — по воле стихии рыночного обвала. Общий же итог для США будет хуже, чем мог бы быть.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падением основных индексов на 12−13 процентов завершились 16 марта торги на фондовых биржах США, что является крупнейшим обвалом котировок акций более чем за 30 лет.