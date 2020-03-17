Москва, , 18:19 — REGNUM Фондовый рынок США падает, и это результат выбора, который сделали элиты США. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Фондовый рынок падает, и это результат выбора, сделанного элитой США. Они не хотели жёсткой девальвации доллара, что спустило бы пузыри без столь сильного обвала рынков. Кризис бы смягчился, но не отменился. Теперь пришлось обнулить ключевую ставку ФРС. Приходится вновь заливать рынки деньгами, — полагает Колташов. — В итоге доллар всё равно будет ослаблен. Рынки же не спасти, в том смысле, что они упадут. Финансовые компании тоже не обойдутся без потерь, да ещё каких! США же получат весь пакет неприятных последствий кризиса».

По мнению экономиста, всё должное случится, но не планово, а по-дикому — по воле стихии рыночного обвала. Общий же итог для США будет хуже, чем мог бы быть.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падением основных индексов на 12−13 процентов завершились 16 марта торги на фондовых биржах США, что является крупнейшим обвалом котировок акций более чем за 30 лет.