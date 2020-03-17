Тюмень, , 18:12 — REGNUM В торговых сетях Тюменской области создаётся двухмесячный запас продовольствия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в интервью 17 марта.

Панике поддаваться и запасаться продуктами тюменцам нет необходимости. Вопрос наличия продуктов, а также их цена отслеживается на уровне регионального штаба по профилактике коронавирусной инфекции. Находится на жёстком контроле стоимость медицинских масок и антисептиков.

Александр Моор напомнил, что с 18 марта по 10 апреля в Тюменской области введён режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия. Все школы, техникумы и вузы переходят на дистанционное обучение.