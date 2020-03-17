Москва, 17 марта 2020, 17:59 — REGNUM В настоящее время в РФ сложилась напряжённая ситуация, вызванная сразу рядом факторов риска, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он 17 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.
А по мнению Федорова, состояние такого напряжения очень быстро может перерасти в социальный взрыв или вызвать серьёзные необратимые катаклизмы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России и Центробанк пообещали, что примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.