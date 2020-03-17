Москва, , 17:59 — REGNUM В настоящее время в РФ сложилась напряжённая ситуация, вызванная сразу рядом факторов риска, считает президент Центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он 17 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поделюсь своим видением ситуации в стране. Ситуация — напряжённая. Несколько факторов риска входят в одну точку. Экономический кризис (нефть, доллар и т. д.), коронавирус, общая социальная напряжённость, начало пока виртуальной паники (скупка продуктов и т. д.), ряд серьёзнейших ошибок власти, общее нежелание общества жить по-старому, плохая управляемость системы верхами, — написал Федоров. — Сейчас основная часть граждан России вообще не понимают, что происходит в стране. Этот невроз передается и «элите». Сейчас в обществе сложилось (или складывается) стойкое ощущение, что надвигается какая-то беда».

А по мнению Федорова, состояние такого напряжения очень быстро может перерасти в социальный взрыв или вызвать серьёзные необратимые катаклизмы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России и Центробанк пообещали, что примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.