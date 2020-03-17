Москва, , 18:04 — REGNUM Курс евро на Московской бирже снижается, в то время как доллар продолжает расти, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 17:33 17 марта курс евро составляет 82,3 рубля, что на 1,09 рубля ниже показателя 16 марта. За доллар на бирже дают 75 рублей, что на 36 копеек больше, чем вчера.

С открытием торгов 17 февраля фунт упал с 92,18 рублей до 90,47, а в течение дня достиг отметки 90,9 рублей.

Акции российских компаний на бирже продолжают падать. Средний показатель снижения — около 3−5%.

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