Тбилиси, , 17:19 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтверждает, что столичное правительство исполнит очередное решение центральной власти в связи с коронавирусом и с завтрашнего дня прекратит движение по городу «желтых» маршрутных микроавтобусов. А водителям маршруток обещает, что мэрия без дохода их не оставит.

Соответствующее заявление Каладзе сделал 17 марта, после того, как премьер-министр Георгий Гахария огласил решение о прекращении перевозки пассажиров на микроавтобусах.

«На этом этапе мы ведем переговоры с менеджментом компании «Тбилисский микроавтобус», чтобы помочь водителям не остаться без минимального дохода», — сообщил Каладзе.

С 18 марта вводятся и новые ограничения в тбилисских рейсовых автобусах. В частности, по информации мэра, водители будут изолированы от остальной части автобуса. По возможности внутри автобуса будет соблюдаться безопасная дистанция, а она, как известно, составляет не менее 1 метра. Пассажиры будут подниматься в автобус с задней двери и не будут иметь прямых контактов с водителем.

«Это обязательные меры для защиты безопасности как водителей, так и пассажиров», — пояснил мэр.

В автобусах с завтрашнего дня больше не будут ездить сотрудники службы мониторинга, кондукторы, но правительство столицы обещает, что зарплату они будут получать бесперебойно.

Каладзе заверил население, что все автобусы и метрополитен ежедневно дезинфицируются для предотвращения распространения вируса. Он призвал граждан без особой необходимости не перемещаться по городу и не посещать людные места, а также соблюдать рекомендации специалистов и решения государственных структур.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.