Москва, , 17:18 — REGNUM Фондовый рынок в странах Запада падает как никогда. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Я так понимаю, что «цивилизованный мир» сошёл с ума, — написал Колташов. — Полки магазинов пустеют по всему миру, и у нас (в России. — Прим. ИА REGNUM) ещё всё относительно спокойно, хотя паникёры имеются. Теперь давайте поразмыслим, отчего паника так сильна именно в странах Запада — в США, например. Нет ли там особого интереса? Фондовый рынок падает как никогда, и это на двенадцатом году глобального кризиса, что был якобы побеждён ещё Бараком Обамой».

Как заметил Колташов, в настоящее время идут колоссальные денежные вливания ФРС, и это не пройдёт бесследно для доллара и розничных цен.

«Зато на все вопросы готов ответ: сами паниковали», — подытожил Колташов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов спрогнозировал, что после обвала мировая экономика перейдёт в состояние нормальной депрессии, и оживление начнётся примерно с 2021 года.

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