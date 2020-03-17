Москва, 17 марта 2020, 17:18 — REGNUM Фондовый рынок в странах Запада падает как никогда. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.
Как заметил Колташов, в настоящее время идут колоссальные денежные вливания ФРС, и это не пройдёт бесследно для доллара и розничных цен.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колташов спрогнозировал, что после обвала мировая экономика перейдёт в состояние нормальной депрессии, и оживление начнётся примерно с 2021 года.
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