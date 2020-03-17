Нью-Йорк, США, , 17:18 — REGNUM Все основные индексы Уолл-стрит находятся в «зеленой зоне» после старта торгов 17 марта, на следующий день после самого резкого спада после «черного понедельника» 1987 года.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 49,09 пункта (0,24%), до 20 237,61 пункта, индекс S&P 500 вырос на 30,75 пункта (1,29%). до 2416,91 пункта, индекс Nasdaq вырос на 52,32 пункта (0,76%), до 6956,91 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, уже на старте торгов в понедельник 16 марта основные индексы американского фондового рынка просели на 11% и более.

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