Аннотация

На фоне пандемии создана глобальная рабочая группа — DIHS — по использованию технологии суверенной личности и Verifiable Credentials в рамках программы ЕС по разработке технологий борьбы с эпидемией коронавируса. Группа включает в себя экспертов-медиков из Китая, ИТ-бизнес и ряд ведущих европейских research университетов: Centria University of Applied Sciences, University of the Aegean. Гендиректор Credentia Степан Гершуни о том, как технологии могут помочь в борьбе с пандемией