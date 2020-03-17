17 марта 2020 | Время чтения 4 мин

На фоне пандемии создана глобальная рабочая группа — DIHS — по использованию технологии суверенной личности и Verifiable Credentials в рамках программы ЕС по разработке технологий борьбы с эпидемией коронавируса. Группа включает в себя экспертов-медиков из Китая, ИТ-бизнес и ряд ведущих европейских research университетов: Centria University of Applied Sciences, University of the Aegean. Гендиректор Credentia Степан Гершуни о том, как технологии могут помочь в борьбе с пандемией

Степан Гершуни, , 21:16 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка

Наборы реагентов для тестирования на COVID-19 Phc.org.ua

Вспышка вируса шагает по планете. Эпидемия коронавируса (атипичной пневмонии) 2003 и 2012 года, эпидемия 2008−2009 годов, вспышка свиного гриппа в 2015 показали, что самым эффективным методом борьбы с эпидемией является отслеживание всех потенциально зараженных людей и животных, их последующая изоляция и карантин. Такие меры необходимы для смягчения нагрузки на систему здравоохранения. Современные технологии, такие как технология суверенной личности, позволяют увеличить эффективность процесса, сделать его прозрачным и контролируемым.

Сегодня уже почти миллиард человек в мире в той или иной степени находятся на карантине, что вносит существенные корректировки в конъюнктуру мировой экономики. Туризм, международный транспорт, нефть и финансовая сфера находятся в глубоком кризисе, при этом наблюдается фантастический взлет сферы децентрализованных услуг: дистанционное обучение, курьерская доставка, телемедицина, онлайн-аптеки, безналичные платежи, инструменты для удаленной работы, такие как видеоконференции и электронный документооборот.

Способы решения проблемы

Относительно способа борьбы с эпидемией у профессионалов разногласий особо нет — это сдерживание распространения, изоляция, отслеживание кейсов, карантин. Однако методы довольно сильно разнятся: от китайского сценария с введением чрезвычайного положения, завариванием дверей и патрулями на улицах до корейско-израильского, когда с помощью технологии происходит отслеживание истории перемещений и контактов всех зараженных. Оба этих метода позволяют своевременно локализовать распространение и не допустить массовой эпидемии, однако вопрос стоит в скорости и в том, насколько действия государства нарушают свободы каждого человека.

Этот же результат с куда меньшими затратами может быть достигнут за счет своевременного информирования, сбора доказуемых данных и четких взаимных правил поведения и разглашения информации между государством, медицинской системой и гражданином.

Международная рабочая группа, состоящая из профессионалов в области здравоохранения, технологий, права и государственного управления из Европы и Китая, 12 марта предложила концепцию применения технологии суверенной личности для решения медицинских кризисов.

Медицинская проверка в аэропорту Италии Dipartimento Protezione Civile

Суверенная личность

Технология суверенной личности — это архитектура программного обеспечения, при которой данные пользователя не принадлежат ни одной платформе: ни государственной, ни частной. Парадигма суверенной личности (SSI, self-sovereign identity) гарантирует пользователю полный контроль над его данными и исключает возможность доступа к данным пользователя без его ведома.

Простейшим примером применения технологии суверенной личности является замена бумажных документов их более дешевыми, надежными и проверяемыми аналогами — цифровыми записями: рецепты, формы на обработку данных, согласие на карантин или тестирование, выписки, справки, билеты. В качестве инструмента для борьбы с эпидемиями, суверенная личность позволяет крайне быстро развернуть следующие информационные сервисы:

Карта случаев заболеваний

Децентрализованно наполняемая и при этом публично доступная карта случаев заболеваний с указанием физических объектов (рестораны, офисы, поликлиники), посетители которых имели высокий риск заражения. Технология суверенной личности позволяет наложить геолокационную историю (AGPS, локационные данные сотовых вышек, подключение к Wi-Fi сетям) пользователя на публично известные случаи заражения и превентивно предсказывать попадание в группу риска.

Регистрация перемещений

В случае эпидемии или пандемии учет и фиксация истории путешествий каждого потенциально инфицированного является критически важной частью мер борьбы. Однако используемый сегодня способ заполнения бумажных форм мало того, что не гарантирует правильность или вообще честность внесенных данных, но и сама такая бумага потенциально является способом передачи инфекции.

Аэропорт «Шереметьево» © ИА REGNUM

«Код здоровья»

Количество проведенных тестов в мире уже сегодня перевалило за миллион штук, при этом данные во многих случаях недоступны, непроверяемы или искажены. Без цифровой фиксации, криптографического подтверждения и инструментов для нулевого или частичного разглашения такие данные крайне сложно использовать для оценки ситуации в реальном времени как для эпидемиологических служб, так и для самих граждан. Введение цифрового «кода здоровья» на время эпидемии позволит:

Внести доказуемую ясность относительно тех, кто доказуемо является или не является переносчиком вируса. Создает универсальную и стандартизованную базу данных «следа» распространения болезни: кто в какой локации и когда с кем контактировал? Дает оперативную информацию индустрии здравоохранения и клиникам о предыдущей истории контакта или заражения пациента.

Описанная система сейчас находится в активной разработке, а рабочая группа от нескольких энтузиастов за несколько дней вышла на уровень Европейской Комиссии и вовлекла ряд известных софтверных разработчиков. Российская компания Credentia активно участвует в данной рабочей группе над разработкой технической спецификации.

Лабораторные исследования Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Рабочая группа сейчас составляет примерно 40 человек, это представители Европейских технологических компаний, а также Англии, Германии, Швеции, России в лице нас — Credentia, Латвия, плюс медики. Мы готовим предложения как использовать технологию суверенной личности в сложившейся кризисной ситуации. Мы ежедневно созваниваемся несколько раз, обсуждаем, как быстро решить проблему разработки, чтобы через 2 недели был рабочий прототип, который можно использовать в Италии, далее — чтобы через 3 месяца было законченное техническое решение. А через год должна быть система, которая будет использована в похожих случаях.