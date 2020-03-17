Москва, , 17:05 — REGNUM Индийское правительство приняло решение пополнить вооружённые силы Индии ещё 400 российских танков Т-90С, выпускаемых по лицензии, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в 2019 году было подписано дополнительное лицензионное соглашение, в рамках которого Индия до 2028 года закупит 400 машинокомплектов для сборки российских основных боевых танков Т-90С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что Индии до конца 2024 года будут поставлены все предусмотренные контрактом комплексы противовоздушной обороны С-400.

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