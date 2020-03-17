Рига, , 16:59 — REGNUM Латвийская железная дорога (Latvijas dzelzceļš) запросила у правительства Латвии дотацию в 40,8 млн евро. Финансовые средства необходимы, чтобы предприятие могло функционировать. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, доходы компании сократились настолько, что перестали покрывать расходы.

Отмечается, что для поддержания деятельности предприятия необходимо 25 млн евро, для компенсации расходов на общественные перевозки — ещё 15,8 млн евро.

Напомним, в 2019 году объём грузов по латвийской железной дороге сократился на 15,8%, в основном из-за ухода российского транзита. Предприятие было вынужденно сократить 1500 (около 15%) работников, однако восстановить рентабельность это не помогло.