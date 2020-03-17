Вильнюс, , 16:58 — REGNUM Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сегодня, 17 марта, отвечая на вопросы депутатов парламента о воздействии коронавируса на экономику страны, заявил, что, по предварительным подсчётам, она потеряет 1,3−2,8% ВВП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом он подчеркнул, что это самые предварительные оценки и в ЕС также осторожны с прогнозами.

Самый худший сценарий потери 2,8% ВВП прогнозируется в том случае, если кризисная ситуация с коронавирусом будет сохраняться вплоть до середины 2020 года. Если она продлится дольше, потери будут ещё больше, отметил министр.