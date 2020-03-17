Москва, , 16:52 — REGNUM РФ следует готовиться к глобальному кризису и распаду мира на региональные валютные зоны, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Если говорить о Минфине и ЦБ РФ, то они всё равно в неадеквате. Основная проблема состоит в том, что теперь уже чётко понятно, что мы не выйдем из этого локального спада до начала глобального кризиса, — сказал Хазин. — То есть глобальный кризис, может быть, начнётся не сейчас, а скажем, осенью. Но компенсировать этот спад мы уже не сможем. Поэтому нам следует готовиться к глобальному кризису, к распаду мира на региональные валютные зоны. Но о какой рублёвой валютной зоне можно говорить, когда у нас Центробанком и Минфином управляет МВФ?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России распространил сообщение, что правительство России и Центробанк примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность.