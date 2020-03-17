Вашингтон, 17 марта 2020, 16:51 — REGNUM Глобальная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году, считает S&P, сообщает 17 марта Reuters.
По оценке рейтингового агентства, это связано с резким спадом мировой экономики из-за «мер по борьбе с COVID-19». Снижается интенсивность движения капиталов, ужесточаются финансовые условия.
К этому добавляется фактор удешевления нефти.
Напомним, 2 марта глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила, что эпидемия коронавируса — это серьёзный фактор риска для финансовых рынков.
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