Москва, , 16:45 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в феврале снизилась на 44 млн рублей, или на 2%, и по состоянию на 1 марта составила 2 млрд 207,3 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщается, из общей суммы невыплаченной заработной платы 406,7 млн рублей (18,4%) приходится на долги, образовавшиеся с начала текущего года, ещё 914,0 млн рублей (41,4%) составляют долги, сохраняющиеся с 2019 года, 886,6 млн рублей (40,2%) — с 2018 года и ранее.

По данным Росстата, на начало марта задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций. Из них 41% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительства, 16% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 6% — транспорта.