Москва, , 16:29 — REGNUM Граждан РФ ожидает резкий рост цен на импортные товары, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в стране экономическую устойчивость и финансовую стабильность.

«На самом деле последствия будут очень тяжёлыми. По двум причинам. Первая состоит в том, что произошла девальвация рубля. А девальвация рубля с учётом того, что товары народного потребления в основном импортные означает резкий рост цен в магазинах, — сказал Хазин. — Цены в среднем вырастут на 10−12%. Для граждан РФ это катастрофа, особенно с учётом того, что у них уже шесть лет падает уровень жизни. Это первая вещь. А вторая состоит в том, что наша экспортно-импортная экономика очень сильно зависит от логистической структуры, и её разрушение скажется на нас очень негативно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что в настоящее время Минфин РФ и правительство России вместо того, чтобы помочь гражданам пережить экономически непростые времена, занимаются показухой.

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