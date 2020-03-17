Москва, 17 марта 2020, 16:29 — REGNUM Граждан РФ ожидает резкий рост цен на импортные товары, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в стране экономическую устойчивость и финансовую стабильность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что в настоящее время Минфин РФ и правительство России вместо того, чтобы помочь гражданам пережить экономически непростые времена, занимаются показухой.
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