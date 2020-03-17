Москва, , 16:14 — REGNUM В настоящее время Минфин РФ и правительство России вместо того, чтобы помочь гражданам пережить экономически непростые времена, занимаются показухой, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства России и ЦБ РФ обеспечить в стране экономическую устойчивость.

«Если вы хотите помочь, то понизьте процентную ставку по кредитам. Или объявите, что вы рефинансируете ипотечные займы. Волевым решением вылейте на это 100 млрд рублей и рефинансируйте всю ипотеку под 5−6%, — сказал Жуковский. — И пусть бюджет покроет эти расходы. Можно сделать много чего. А то, чем занимаются Минфин РФ и ЦБ РФ, это, на мой взгляд, показуха и бутафория. Если бы они хотели что-то сделать, то делать надо было в феврале. Их задачей было бы не допустить обвального снижения курса рубля. Если мы накопили 560 млрд долларов валютных резервов, то их надо использовать, чтобы не было скачка цен».

В связи с этим Жуковский отметил, что в Китае, несмотря на падение промышленного производства, инвестиций и экспорта, девальвации юаня не было.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский призвал власти РФ отменить все налоги на самозанятых, ввести полугодовые каникулы по уплате налога на прибыль для промышленности, для реального сектора экономики, для аграриев.

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