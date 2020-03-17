Москва, 17 марта 2020, 16:14 — REGNUM В настоящее время Минфин РФ и правительство России вместо того, чтобы помочь гражданам пережить экономически непростые времена, занимаются показухой, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 17 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещания правительства России и ЦБ РФ обеспечить в стране экономическую устойчивость.
В связи с этим Жуковский отметил, что в Китае, несмотря на падение промышленного производства, инвестиций и экспорта, девальвации юаня не было.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский призвал власти РФ отменить все налоги на самозанятых, ввести полугодовые каникулы по уплате налога на прибыль для промышленности, для реального сектора экономики, для аграриев.
Читайте ранее в этом сюжете: Работа над ошибками: в РФ призвали отменить повышение НДС до 20%
Читайте развитие сюжета: Последствия будут тяжёлыми – Хазин о реакции РФ на мировой кризис