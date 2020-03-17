Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM В Первомайском районе Ростова-на-Дону появятся новые скамейки, вазы и урны. Соответсвующий электронный аукцион размещён на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Приобретением малых архитектурных форм общей стоимостью 3,1 млн рублей занимается управление благоустройства Первомайского района. Установить скамейки, урны, вазоны, антипарковочные камни планируется в течение 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что благоустройство Соборной площади в центре Ростова-на-Дону обошлось в 5 млн рублей. Средства были потрачены на скамейки, уличные кадки для цветов, урны, теневые навесы и велопарковку.

Читайте ранее в этом сюжете: Известна стоимость благоустройства Соборной площади в Ростове-на-Дону