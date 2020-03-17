Киев, , 16:06 — REGNUM Верховная рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщили сразу несколько центральных СМИ Украины со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».

«Сказали, что будем голосовать, когда МВФ будет точно подтверждено, что дадут деньги», — сообщает собеседник издания «Экономическая правда».

По его словам, в таком случае следует ожидать, что голосование состоится не раньше апреля.

«Украинские депутаты говорят, что проголосуют за закон о рынке земли, только если будет гарантия, что МВФ даст денег. Типа — «деньги вперед». Интересно, кому тут нужны деньги, кого нужно спасать, украинскую экономику или МВФ. Кто тут торгуется с позиции силы?» — комментирует ситуацию экономист Сергей Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, а не уходить на карантин.

В частности, Зеленский призвал парламент внедрять налоговую, земельную и трудовую реформы.

«Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома», — заявил президент.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Рады, на котором вопрос законопроекта о продаже земли не рассматривался. Руководство парламента комментариев по этому вопросу не озвучивало.