Кемерово, , 16:03 — REGNUM На борьбу с коронавирусом в Кемеровской области из бюджета региона выделят 30 млн рублей. На них закупят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, сообщили ИА REGNUM в администрации правительства области.«Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Кроме того, штаб по охране здоровья населения Кузбасса переходит на круглосуточный режим работыПо словам Цивилёва, «тут вопрос не про деньги, не про наши трудозатраты — тут вопрос про человеческую жизнь».

Напомним, что в Кузбассе зафиксированы два случая заболевания. На домашнем карантине находятся 96 жителей региона, более 200человек прошли двухнедельный домашний карантин и признаны здоровыми.