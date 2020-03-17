Киев, , 15:55 — REGNUM Министерство экономики Украины осуществляет мониторинг наличия продуктов питания в магазинах, сообщил 17 марта заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.

В частности, отметил чиновник, каждые два дня министерство экономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность», — отметил Высоцкий.

Он отметил, что именно на правительство Украины возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Киева поручили руководителям торговых сетей, председателям райгосадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели. Аналогичные решение приняты и в регионах страны. Вместе с тем, власти Украины просят население не создавать хаос и не скупать все продукты питания, заверяя, что дефицита не будет даже в случае тотального карантина.