Москва, 17 марта 2020, 15:47 — REGNUM Если бы власти РФ действительно хотели стабилизировать экономическую ситуацию, то объявили бы, что отменяются все налоги на самозанятых, вводятся полугодовые каникулы по уплате налога на прибыль для промышленности, для реального сектора экономики, для аграриев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в стране экономическую устойчивость и финансовую стабильность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России и Центробанк объявили, что меры господдержки в первую очередь будут касаться тех отраслей, которые оказались под наиболее серьёзным влиянием негативных факторов.
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