Москва, , 15:47 — REGNUM Если бы власти РФ действительно хотели стабилизировать экономическую ситуацию, то объявили бы, что отменяются все налоги на самозанятых, вводятся полугодовые каникулы по уплате налога на прибыль для промышленности, для реального сектора экономики, для аграриев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал обещания правительства РФ и Центрального банка обеспечить в стране экономическую устойчивость и финансовую стабильность.

«Это нужно сделать для того, чтобы предприятиям не пришлось увольнять людей, отправлять в отпуска, и они могли продержаться, — сказал Жуковский. — Можно было объявить, что повышение налога на добавленную стоимость до 20% было ошибочным решением, и понизить его. Почему нефть упала более чем в два раза, а бензин продолжает дорожать? Это вообще бред. Нужно сделать что-то, чтобы снизить издержки на производство. Снизить цены на энергоносители, увеличить поддержку малоимущих, врачей, учителей. А по факту что? Нам говорят, что мы будем оплачивать вам деньги по больничному листу, если вы заболеете».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России и Центробанк объявили, что меры господдержки в первую очередь будут касаться тех отраслей, которые оказались под наиболее серьёзным влиянием негативных факторов.

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