Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе 17 марта заявил о необходимости обеспечить минимальный доход водителям маршрутных такси в нерабочий период. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На данном этапе ведутся переговоры с менеджментом «Тбилисского микроавтобуса», чтобы водители в нерабочий период не остались без своего минимального дохода», — заявил Каладзе на брифинге.

Он также отметил, что в связи с закрытием детсадов, школ и ограничением целого ряда услуг, в грузинской столице сократился пассажиропоток. В связи с этим, метро и муниципальных автобусов должно хватить для того, чтобы перевозить всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на маршрутные такси в Грузии вводится с 18 марта. Этот вид транспорта признан властями, как наиболее опасный с точки зрения распространения коронавируса.

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