Уфа, , 16:21 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции способствует развитию агропромышленного комплекса (АПК) Башкирии. Об этом 17 марта сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на пленарном заседании агропромышленного форума и выставки «Агрокомплекс».

По его словам, сельское хозяйство региона может выиграть, поскольку именно оно и кормит людей. А повышенный спрос на продукты питания в стране из-за опасений распространения COVID-19 способствует развитию АПК региона.

Первый вице-премьер правительства Башкирии также сообщил, что руководство региона гарантирует всем производителям молока, что в регионе купят все молоко, которое они будут производить.

Отмечается, что в прошлом году общий объем господдержки агропромышленного комплекса из федерального и республиканского бюджетов составил 6,7 млрд рублей.

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