Бишкек, , 15:16 — REGNUM Согласно прогнозам, потери бюджета Киргизии из-за пандемии коронавирусной инфекции составят около 28 млрд сомов (28,4 млрд рублей). Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, передает «24.kg».

По его словам, правительство республики попытается изыскать дополнительное финансирование госказны в сумме 6,9 млрд сомов (7 млрд рублей), но с получением этих денег тоже возникнут проблемы — из-за снижения объема поступления налогов.

Также высокопоставленный чиновник сообщил депутатам о том, что правительство при поддержке министерства финансов пытается разработать более долгосрочный антикризисный план.

«Он в настоящее время есть, но рассчитан на две-три недели. Сейчас мы должны разработать план на срок от трех до шести месяцев. Нужно предусмотреть, какую помощь мы можем оказать бизнесу, как пополнить бюджет», — подытожил он.

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