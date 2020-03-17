Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал самое слабое место в дорожной сети Ростова-на-Дону. Это мост на улице Малиновского.

«Путепровод на улице Малиновского — это, пожалуй, самое слабое место в дорожной сети Ростова. Появления здесь нормального, современного моста давно ждут десятки тысяч жителей Ростова, Таганрога, других населенных пунктов. А значит, никакие просрочки в реализации этого проекта недопустимы. Контроль за проведением работ будет самый жёсткий. Планирую лично инспектировать их в регулярном режиме», — сказал глава региона.

Напомним, что стоимость реконструкции объекта оценивается в 2,4 млрд рублей. Объект должен быть введён к эксплуатацию до конца 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в связи с реконструкцией путепровода на улице Малиновского в областном центре запустили дополнительные электрички сообщением Ростов — Таганрог — Ростов. Избежать траты времени в пробках и воспользоваться железнодорожными перевозками могут жители Советского и Октябрьского районов.

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