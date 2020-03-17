Москва, , 15:02 — REGNUM Отмена НДС на слитки станет возможна после введения системы государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Решение принципиальное по поводу необходимости отмены НДС на слитки принято. Но ФНС опасается (и глава правительства придерживается той же позиции), что если мы отменим НДС на слитки сейчас, до внедрения этой информационной системы, то невозможно будет контролировать переток этих слитков для использования в ювелирном производстве», — заявил Моисеев.

Он подчеркнул, что «никто не собирается освобождать ювелирное производство от НДС — просто нет причины для этого».

Госдума в первом чтении приняла законопроект о внедрении государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).