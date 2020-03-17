Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «СУОР» кредиторы поддержали новый проект мирового соглашения: помимо организаций и предприятий, которым задолжал застройщик, на «мировую» пошли дольщики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Собрание кредиторов состоялось по инициативе Сбербанка 12 марта, об итогах стало известно 16 марта. В числе основных вопросов — рассмотрение мирового соглашения между должником и кредиторами в новой редакции, который был поддержан участниками заседания. Кроме того, был образован комитет кредиторов «СУОРа», в состав который вошли пять человек: Сергей Львов, Сергей Скворцов, Юрий Федосеев, Олеся Иванова и Надежда Ефремова.

Также 12 марта по инициативе конкурсного управляющего состоялось собрание участников строительства компании «СУОР», по итогам которого также было поддержано предложение о заключении мирового соглашения в новой редакции.

Отметим, что первая редакция проекта мирового соглашения обсуждена в ноябре 2019 года. Затем документ по инициативе Сбербанка был отредактирован.

Напомним, в четвёртую очередь реестра требований кредиторов включены требования на общую сумму 2 961 296 199,99 рублей. В числе крупных кредиторов — Сбербанк и Федеральная налоговая служба в лице УФНС по Чувашии. В реестр требований участников строительства, подлежащих удовлетворению в составе третьей очереди реестра требований кредиторов, включены требования 583 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» которое признано банкротом в мае 2019 года. Компания застраивала микрорайон Садовый (Богданка) в Чебоксарах, где предполагалось построить более 2 млн кв. метров жилья с населением около 100 тыс. человек.

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