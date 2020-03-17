Москва, , 14:47 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах прокомментировал содержание заявленного российским правительством и Центробанком РФ пакета мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.

«Как это в духе наших творцов экономической политики — сначала заявить о том, в какую непростую ситуацию попала страна, а потом показать, что в общем-то ничего масштабного они делать в связи с этим не собираются. Экономика и мы вместе с ней летим в тартарары (в подземное царство мертвых), и нам остаётся лишь фиксировать то, что можно было сделать на каждом этапе падения», — отмечает эксперт.

Также Никита Кричевский вновь публикует то, что, по его мнению, было бы действительно значимыми мерами поддержки:

«А вот что можно было бы сделать для корпоративного сектора (туризм, авиаперевозки, строительство и ремонт), опираясь на пример Китая: все компании освобождены от страховых взносов на 5 месяцев (в провинции Хубэй, где развернулась эпидемия, — от всех видов взносов, в остальных провинциях — от значительной части взносов); малые и средние компании в пр. Хубэй освобождены от НДС на 3 месяца, в других провинциях НДС для этих компаний снижен с 3% до 1%; малые и средние компании в Китае получили отсрочки платежей по кредитам на полгода; системообразующим предприятиям дают дешевые кредиты по совместной программе правительства и Народного банка Китая».

Резюмируя, Никита Кричевский говорит, что у него нет ответа на вопрос, почему это не делается в России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о мерах по обеспечению устойчивости экономического развития известила пресс-служба ЦБ РФ. В официальном документе, опубликованном на официальном сайте регулятора, в частности, сказано о том, что правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. Противостоять негативным последствиям для бюджетной и экономической политики предлагается при помощи инструментов предоставления ликвидности, а также мер в сфере банковского и в целом финансового регулирования.