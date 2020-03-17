Тверь, , 14:39 — REGNUM Задачи по подготовке АПК Тверской области к весенним полевым работам обсуждались 17 марта на заседании облправительства под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий, оказать им необходимую помощь в обеспечении семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, техникой и запчастями», — отметил Игорь Руденя.

В 2020 году, как отмечалось, на подготовку региона к полевым работам направят 214 млн рублей государственной поддержки. Посевные площади в Тверской области в этом году составят 506,1 тыс. га. Глава региона напомнил и о необходимости вводить в оборот неиспользуемые земли.

«Ключевой задачей является ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и недопущение выбытия земель из оборота», — сказал Руденя.

В частности, в Кашинском городском округе запланирован ввод 2 тыс. га, в Бежецком районе — 1,1 га, в Торжокском— 0,8 тыс. га. Всего на 2020 год запланирован ввод в оборот 8,9 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозугодий, аграриям на эти цели предусмотрено более 118 млн рублей господдержки. Глава региона также напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за рациональное использование земель сельхозназначения.

Отдельное внимание в регионе уделяется развитию льняного комплекса, увеличению посевных площадей и модернизации льноперерабатывающих предприятий. Сегодня Тверская область является лидером среди регионов ЦФО по площади посевов льна. На 2020 год планируется расширение площадей под эту культуру с 5 до 7,6 тыс. га. В регионе увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна с 4,7 до 6 тыс. рублей, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии на один гектар при условии расширения посевов льна-долгунца, доступны субсидии на обновление парка техники и другие.

Также в регионе уделяют внимание развитию животноводства. В 2020 году в Кашинском городском округе запланировано строительство трёх молочных ферм ООО «Румелко-Агро» на 11 тыс. голов, а также молокозавода, в Бежецком районе идёт строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл» на 1260 голов в год, в Ржевском районе — комбикормового цеха АО «Дмитрова Гора». Для животноводов предусмотрены различные субсидии, льготное кредитование.

Всего в этом сезоне аграрии смогут получить до трёх миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой. По предварительной оценке Министерства сельского хозяйства Тверской области, по итогам года ожидается рост производства продукции АПК в денежном выражении до 41,1 млрд рублей — на 6,8% по сравнению с 2019-м.