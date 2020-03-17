Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Очевидно, что меры поддержки малого и среднего бизнеса будут необходимы в нынешних условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель попечительского Совета Свердловского регионального отделения «Опоры России» и представитель в Словакии Евгений Артюх, комментируя озвученные правительством меры поддержки предпринимательства.

«В рамках антиэпидемологических мер и вводимых ограничений, сворачивания общественной жизни, фактической остановки туризма как такового, неизбежно падение экономики. Это касается не только России. Мировая экономика стремительно падает и велика угроза рецессии. Россия вошла в нынешний кризис с более чем 500 миллионными валютными резервами и на такую же сумму с запасом золота. Это означает, что у власти есть ресурсы для предотвращения экономического коллапса и есть возможности доя поддержки бизнеса. Другое дело, кто реально поддержку эту получит?» — отмечает эксперт.

Он добавил, что на его памяти — ужасное положение многих малых и средних компаний в 2014 году после того как Евросоюз, США и Россия обменялись санкциями, а курс рубля упал вдвое. Тогда российское правительство посчитало необходимым поддержать бизнес, но поддержка эта была избирательной и коснулась тех компаний и граждан, которые подпали под западные санкции.

«Обычные предприниматели оказались вне поля внимания и заботы государства, увы. Я лично знаю несколько примеров разорившихся бизнесов тогда. Особенно пострадали сфера услуг и строительство», — сказал Артюх.

«Немаловажный вопрос сегодня: каковы будут предполагаемые меры поддержки? Если они сведутся лишь к кредитам, то это будет неправильно. Известно, что кредит выдается под немалые проценты и его нужно возвращать. Кроме того, банк, выдавая кредит, всегда интересуется кредитной историей и ему нужно обеспечение. Очевидно, что кредит, особенно в условиях кризиса, в условиях падающей экономики и непредсказуемой ситуации — это не для всех. Но как быть с теми, кто не сможет или не захочет брать кредит, ибо берёшь чужие, а отдавать придётся свои и с процентами, но из-за ограничений, связанных с эпидемией, не сможет работать? Вопрос не праздный, так как неработающее предприятие никто не может освободить от его обязательств по ежемесячной выплате зарплаты работникам, даже в условиях простоя, от платежей по ранее взятым кредитам и обязательствам, от налогов», — отметил предприниматель.

«Это большая проблема и простого решения здесь нет, так как очевидно, что государство не будет в сложившейся ситуации субсидировать остановившийся бизнес. Соответственно логично предположить падение экономики, разорение и банкротство прежде всего малых и средних компаний», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне финансового кризиса и ситуации с коронавирусом правительство России заявило о мерах поддержки бизнеса. Среди них — расширение программ кредитования малых и средних предприятий, снятие ограничений по видам кредитования и отраслям и увеличение размера субсидий. А для арендаторов готовится введение отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.