Сеул, , 14:53 — REGNUM В 2020 году темпы экономического роста Южной Кореи могут быть ниже 2,1%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы Банка Кореи Ли Чжу Ёля.

«В настоящее время сложно назвать точный прогноз, поскольку когда утихнет эпидемия неизвестно, — отмечает глава ЦБ. — Мы предполагаем, что риск снижения показателя намного выше, чем в феврале».

Известно, что в феврале текущего года Банк Кореи понизил темпы экономического роста страны с 2,3% до 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне распространения коронавируса Банк Кореи вслед за Федеральной резервной системой США понизил учетную ставку до 0,75%.

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Напомним, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 8320 человек.