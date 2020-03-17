Чебоксары, , 14:35 — REGNUM В Чувашии конкурсный управляющий продолжает оспаривать ряд сделок по делу о банкротстве ООО «Коммунальные технологии». Одна из них касается договора об оказании юридических услуг на 9,1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

16 марта в Арбитражный суд Чувашии конкурсным управляющим подано заявление о признании недействительной сделки должника и применении последствий её недействительности. В документе уточняется, что речь идёт о договоре на оказание юридических услуг от 11 сентября 2017 года, заключенном между «Коммунальными технологиями» и частной компанией из Москвы. Заявитель требует взыскать в конкурсную массу банкротной коммунальной компании 9,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта поступило два заявления, по которым оспариваются сделки на общую сумму 18,75 млн рублей, а ответчиками выступают два человека.

Напомним, ООО «Коммунальные технологии» было признано банкротом в октябре 2019 года. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года.

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