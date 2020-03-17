Москва, , 14:35 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное завершить укладку труб для «Северного потока — 2», направляется не к Суэцкому каналу, а к южной оконечности Африки. Об этом говорят данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

Трубоукладчик идёт в Мозамбикский пролив, который отделяет от Африки Мадагаскар, и находится в районе порта Анциранана. Ранее предполагалось, что к 25 марта судно должно достичь порта Суэц.

Вероятно, «Академик Черский» направлен в обход Африки во избежание рисков, связанных с прохождением узкого Суэцкого канала. В таком случае он достигнет Балтийского моря не ранее начала мая. При пути через Суэц трубоуладчик достиг бы акватории Дании в апреле, сообщает Neftegaz.ru.

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