Нур-Султан, , 14:07 — REGNUM Торговые центры, кинотеатры, выставки и спортивные объекты в Казахстане планируется освободить от налога на имущество юридических лиц. Об этом 17 марта заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства.

По его словам, налоговая льгота будет действовать один год. Кроме того, планируется приостановить начисление пени на один квартал, а налоговую отчетность перенести на третий квартал.

Министр добавил, что в рамках программы «экономика простых вещей» планируется повысить доступ предпринимателей к кредитам в национальной валюте. В частности, кредитование программы расширят на 400 млрд тенге ($919 млн), до 1 трлн тенге ($2,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выработать комплекс мер для поддержки туристического бизнеса.

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