Париж, , 13:40 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что коронавирус погрузит страну в рецессию в 2020 году, передает BFM TV.

«Мы находимся в экономической и финансовой войне. Она будет долгой и жестокой», — заявил Бруно Ле Мэр.

Министр объявил о снижении валового внутреннего продукта (ВВП) на 1%.

«Эта цифра будет меняться в зависимости от развития ситуации в Европе и США», — заявил Бруно Ле Мэр.

«Мы выйдем за пределы 100% государственного долга», — признал министр экономики, не уточнив дефицит бюджета, ожидаемый на этот год.

Министр экономики подробно рассказал о мерах, принятых «на национальном и европейском фронтах».

Во Франции будет введен план поддержки размером в 45 млрд евро для предприятий и сотрудников. К этой сумме добавятся государственные гарантии в размере 300 млрд евро для обеспечения банковских кредитов.

По мнению Бруно Ле Мера, «защита предприятий и работников необходима для того, чтобы экономический кризис не превратился в социальный кризис».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Renault закрывает все свои заводы во Франции"до дальнейшего уведомления, в зависимости от развития ситуации», связанной с коронавирусом.

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