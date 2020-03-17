Уфа, , 13:28 — REGNUM Производственную площадку компании RAILGO открыли в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, новое сервисное предприятие будет осуществлять капитальный ремонт колёсных пар для грузовых вагонов.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, на новом предприятии будут созданы 200 новых рабочих мест со средней заработной платой порядка 42 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что вагоноремонтные мастерские мощностью до 1600 колёс в месяц создаются на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» в два этапа. При этом 17 марта была запущена первая очередь, в рамках которой были реконструированы и оборудованы цеха и помещения для персонала. Кроме этого была обустроена и прилегающая территория.

Сообщается, что общий объём инвестиций данного проекта составляет порядка 314 млн рублей.

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