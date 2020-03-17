Подгорица, , 13:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Черногории 17 марта сообщило, посольство Китая в Черногории, министерство иностранных дел Китая и связанные с ним органы будут продолжать искать каналы для закупки необходимых медикаментов для Черногории.

Министерство здравоохранения сообщило, что Китай пожертвует медицинское оборудование Черногории и поможет в его доставке. Речь в первую очередь идет о масках разных видов, респираторах, защитной одежде.

Посольство Китая в Черногории заявило, что китайский народ будет и впредь поддерживать черногорский народ, и поблагодарило министерство здравоохранения за сотрудничество и дружеские отношения, в духе добрых отношений между двумя странами.

Напомним, что по состоянию на 17 марта в стране не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.